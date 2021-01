Måske hans sidste gerning?: Trump vil benåde kontroversiel rapper

I oktober sidste år, før præsidentvalget, optrådte rapperen Lil Wayne på et foto sammen med præsident Donald Trump, som rapperen delte på sociale medier.

Efter et møde med præsidenten udtrykte Lil Wayne støtte til Trumps plan for sorte amerikanere. Det udløste massiv kritik, men nu ser det ud til, at støtten til Donald Trump giver bonus.

For ifølge Bloomberg planlægger præsidenten at benåde rapperen, der risikerer op til 10 års fængsel, fordi han i 2019 fløj rundt med et ladt, guldbelagt håndvåben i sit private fly. En forbrydelse han erklærede sig skyldig i i december.

Men først 28. januar tager retten stilling til, hvor lang en straf, han skal have.

Lil Wayne har tidligere afsonet 8 måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse, skriver Variety.

Ifølge Bloomberg har Donald Trump også planer om at benåde en anden kontroversiel rapper, Kodak Black, der afsoner en dom på 46 måneder for at have forfalsket sine baggrundsinformationer, da han forsøgte at købe skydevåben, skriver det britiske musikmagasin NME.

Ifølge NME delte Kodak Black sidste år et tweet, som han siden har fjernet, hvor han skrev, at han ville give en million dollars til velgørenhed, hvis præsidenten løslod ham fra fængslet.

Ifølge Bloomberg ventes Donald Trump at offentliggøre, hvem han vil benåde, på sin allersidste dag i embedet, 19. januar.