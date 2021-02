Sagde han virkelig det? Dy Plambeck havde svært ved at tro sine egne ører, da Brian Mikkelsen fik ordet

Vaccinepasset er en realitet. Det meddelte den fungerende finansminister, Morten Bødskov, på et pressemøde for nylig. Regeringen, Dansk Erhverv og Dansk Industri er gået sammen om at udvikle et digitalt vaccinepas. Hvordan det skal udvikles og bruges, står stadig hen i det uvisse. Det skal bruges i forhold til udenlandsrejser, men på pressemødet fortalte adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, at man godt kan forestille sig et scenarie, hvor restauranter, festivaler samt andre kultur- og sportsbegivenheder scannede vaccinepasset ved indgangen og kun lukkede de vaccinerede ind.

Da var det, at jeg lige måtte spidse ører og tænke: Hørte jeg rigtigt? Taler vi i et veludviklet demokrati, i et velfærdssamfund, om et scenarie, hvor vi overvejer at indføre en form for apartheid, en opdeling af befolkningen i den vaccinerede race af mennesket og den ikke-vaccinerede race? Det vil jo i yderste konsekvens ændre vores styreform i Danmark. Hvis det sker, vil vi, hvordan vi end vender og drejer det, ikke længere leve i et demokrati, hvor alle borgere har lige rettigheder.

Vi vil ydermere give den vaccinerede del af befolkningen adgang til privilegier på baggrund af en vaccine, som vi mangler viden om. Vi ved ikke, om man stadig kan smitte, selv om man er blevet vaccineret. Vi ved ikke, hvor længe vaccinen virker. Hvis vaccinepasset kommer til at stå alene som adgang til rejser, festivaller, restauranter etc., lægger det et pres på den befolkningsgruppe, der ikke vil vaccineres. Tilbage som de absolutte tabere står den gruppe, som ikke kan blive vaccineret.

Lad mig lige slå fast: Jeg tager glædeligt imod vaccinen, når det bliver min tur. Jeg er ikke imod vaccinen, og jeg tror heller ikke, at vi i en verdensomspændende pandemi kommer uden om at udvikle et vaccinepas. Men det pas må ikke rykke ved vores demokratiske rettigheder.

Covid-19-vaccinen bliver ikke tilbudt til gravide, ammende eller børn og unge under 16 år. Dertil kommer en gruppe af danskere, der ikke kan tåle vaccinen. Har regeringen, Dansk Erhverv og Dansk Industri tænkt sig at udelukke de grupper fra nogle af de mest fundamentale rettigheder i vores demokratiske grundlov – forsamlingsfriheden og bevægelsesfriheden – altså retten til at være en del af forsamlinger og retten til at bevæge sig frit, også over grænser, som jo er en af hjørnestenene i EU.