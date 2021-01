Koncerten blev aflyst med en uges varsel. Og Frederikke får ikke en krone

Operasanger og sopran Frederikke Kampmann var booket af Odense Symfoniorkester til at synge seks nytårskoncerter i denne måned, men alle koncerterne blev aflyst, da restriktionerne fortsatte i januar.

»Der var under en uge til, at vi skulle i gang med prøverne, da de aflyste, og meldingen indtil videre er, at jeg ikke vil få mit honorar«, siger hun.

Frederikke Kampmanns agent forsøgte at forhandle med Odense Symfoniorkester, men fik at vide, at kontrakten var annulleret, da der var tale om force majeure. Et begreb, der i juridisk sammenhæng kan dække over uforudsete begivenheder. Orkestret tilbød i stedet at booke Frederikke Kampmann til en række koncerter i 2023.