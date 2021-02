Han er som rygeheroin for den kreative klasse. Nu står han på mit skrivebord og snakker om hummus

Han har engang kaldt en klodset deltager i et madlavningsprogram på tv for et »fucking donkey«. Så det er med en vis nervøsitet, at jeg vælger den engelske kok Gordon Ramsey til min første Masterclass om mad. Der er ellers en del at vælge imellem.

Jeg har købt et årsabonnement til den amerikanske, online læringsplatform Masterclass. Og de tilbyder en lang række kurser i madlavning. Det giver god mening. For Masterclass-formatet, hvor kendte mennesker øser ud af deres ekspertise i korte videoformater, er som skabt til at smide en tv-kok ind i et tv-køkken og lade vedkommende strø om sig med kulinarisk visdom.

Det passer også meget godt til, hvor jeg er nået i min Masterclass-studietid. For hvis jeg skal se på endnu et belærende talking head i et lækkert studie, visner jeg. Derfor tyr jeg nu til madlavning, som så mange andre kedsomhedsramte pandemifæller før mig.

Jeg starter med Gordon Ramsey, fordi jeg har et komplet uforklarligt blødt punkt for manden. Dog viser det sig hurtigt, at Gordon Ramsey fejlagtigt har fået det indtryk, at hans Masterclass handler om ... Gordon Ramseys eget liv. Det er meget lidt spændende. Han er også begyndt at ligne Wayne Rooney lidt. Og da vi er nået til den 34. michelinstjerne, knækker jeg og skifter kurs.

Så er der mere regulær madlavning hos den israelske kok og madskribent Yotam Ottolenghi, hvis Masterclass jeg allerede er blevet anbefalet flere gange. Forståeligt nok. For Ottolenghi virker lidt som rygeheroin på den kreative klasse. Han er stærkt vanedannende. Og nu står han i et tv-køkken på mit skrivebord og snakker om hummus.