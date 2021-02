Se billederne: Nybygget museum til ære for H.C. Andersen åbner til sommer

Odense er H.C. Andersens by, og til sommer åbner et nybygget museum i byen til ære for en af verdens mest kendte og mest læste forfattere.

Museet H.C. Andersens Hus er tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma og rummer foruden et underjordisk museum også et børnehus. I alt er der 5.600 kvadratmeter.

Museets mål er ikke kun at formidle om den danske eventyrforfatter, men som H.C. Andersen selv.

»Vi skal ind i eventyrene som det første, for her er alle folk med. Tanken er ikke at fortælle eventyrene, men at formidle en genkendelse af dem og inspirere til videre læsning af H.C. Andersen«, fortæller museumsdirektør for Odense Bys Museer Torben Grøngaard Jeppesen i en pressemeddelelse.