Mexico anklager kendt auktionshus: Giv os vores kulturarv tilbage

Flere af dem er over 4.000 år gamle, og der er 39 af de små, forhistoriske skatte. Nu er der ballade.

Under hammeren har auktionshuset Christie’s sat de fineste stenfigurer med udskæringer; udtryksfulde kvinder, siddende mænd, udskårne steler, et miniaturetempel, et åg med udhuggede masker. Alt sammen årtusinder gammelt og fra tidligere præcolombianske og Andes-kulturer i nutidens Mellem- og Sydamerika.

Skattene, der var sat til salg af en samler i Paris tirsdag, var vurderet til op mod 900.000 euro eller næsten 7 millioner danske kroner for den højst vurderede.

Men Christie’s har slet ikke lov at sælge dem, hævder Mexico. Landets Nationalinstitut for Antropologi og Historie (INAH) har derfor forlangt 30 af genstandene udleveret under påberåbelse af, at de rettelig tilhører Mexico, skriver mediet Hyperallergic.