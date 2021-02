Populær podcast er familieterapi for fulde danskere, naive nordmænd og woke svenskere

Er danskere besat af sex og konstant på druk? Hvorfor lærte vi ikke af vore skandinaviske naboer om #MeToo, og hvordan vil den revolution i øvrigt påvirke vores (drenge)børn? Er Sverige gået i stå i politisk korrekthed og censur af alt, hvad der ligner en anderledes mening? Trasker Norge bagefter i samme retning, og er nordmænd virkelig mere uskyldige end andre – eller lyder de bare sådan?

Hvad skete der egentlig med 1990’ernes ironikere? Hvad har Mette Frederiksens hårknude med corona-politik at gøre? Og hvor galt gik det egentlig i Norge, da Vinmonopolet lukkede nogle butikker og sendte tørstige nordmænd på langfart over kommunegrænser for at få fat i alkoholiske dråber?

Spørgsmålene har det med at hobe sig op hver fredag, når det uofficielle nordiske radioråd i ’Norsken, svensken og dansken’ behandler ugens begivenheder og centrale personer her højt mod nord. Programmet og podcasten, der kan høres på dr.dk, har eksisteret i det år, hvor coronaen har hærget også i de tre skandinaviske lande og sendte dem i overraskende forskellige retninger i kampen mod pandemien.

»Bare det, at vi taler om hinanden, betyder noget for fremtiden«, siger Hilde Sandvik, der er tidligere kulturredaktør på en af Norges store aviser, programleder i NRK og idékvinden bag den populære podcast, hvor det faste panel udover hende består af danske Hassan Preisler og svenske Åsa Linderborg.