Anerkendt filmmagasin får hug for at antyde, at Carey Mulligan ikke var pæn nok til en rolle

»Selv hendes lange, lyse hår ser falsk ud«.

»Et underligt valg til rollen som denne femme fatale«.

Sådan lød det fra Dennis Harvey, der er anmelder hos filmmagasinet Variety, i en anmeldelse af filmen ’Promising Young Woman’ fra januar sidste år.

Han beskrev skuespiller Carey Mulligan og antydede dermed – i nogles øjne – at hun ikke var ikke helt tiltrækkende nok til at spille en kvinde, der narrer voldtægtsmænd til at følge efter sig, hvorpå hun hævner sig på dem.

Men producent på filmen og skuespiller Margot Robbie derimod, som »rollen måske var tiltænkt«, ville være et bedre valg, lød det fra Dennis Harvey.

En udtalelse fra Carey Mulligan, næsten et år efter at anmeldelsen var lavet, gjorde, at anmeldelsen begyndte at få hug for at være sexistisk og kvindenedsættende.

»Anmeldelsen sagde grundlæggende, at jeg ikke var lækker nok til at spille den rolle. Skriver I virkelig det i 2020?«, spurgte hun.

Efterfølgende blev der sat en redaktionsnote på anmeldelsen, som gav en undskyldning til Carey Mulligan.

»Variety kommer med deres dybeste undskyldning til Carey Mulligan og beklager det ufølsomme sprog og insinuationen i vores anmeldelse af ’Promising Young Woman’, der underminerede hendes dristige præstation«, står der i noten.

Kritik af kritik

Tirsdag udsendte den amerikanske sammenslutning af filmkritikere, National Society of Film Critics,dogen udtalelse, som fordømmer Varietys handlinger. Ikke for at skrive anmeldelsen, men for at behandle anmelder Dennis Harvey dårligt.

»Vi ønsker at slå alarm om Varietys tarvelige behandling af vores kollega (Dennis Harvey, red.)«, skriver de i deres brev, som vil have redaktionsnoten på anmeldelsen fjernet.

Organisationen mener, at Dennis Harvey ikke forholder sig til Carey Mulligans udseende, men kun til hendes skuespilpræstation.

»Mulligan er, som alle andre kunstnere, i sin fulde ret til at svare på den kritik, anmelderen kommer med, ligesom det er vores ret at skrive, at intet i Harveys anmeldelse – som fokuserer på skuespillerens stiliserede præsentation af karakteren, ikke hendes attraktivitet – er forkert«, skriver National Society of Film Critics.

De forklarer også i brevet, at hvis Variety mente, at Harveys anmeldelse var ufølsom og insinuerende, kunne de jo have lavet det om i skrivefasen, da Peter Debruge, Varietys filmredaktør, havde læst hele artiklen – dage før den blev udgivet.