Københavns Kommune får kritik for ny kampagne: »Er I søde at stoppe med at pisse vores skattekroner væk?«

Det lyder umiddelbart uskyldigt. Og opskriften er da også for længst afprøvet af andre. I en video fra foreningen Sex & Samfund sidder piger og drenge to og to og forklarer, hvad forskellige kønnede ord egentlig betyder.

»Jeg tror, det er, hvis en mand lugter«, lyder et bud på ordet ’mandehørm’ fra en pige. Mens en dreng hælder til, at ordet ’drengerøv’ nok er en, der laver »lidt grafitti og sådan noget«. En udlægning, en anden dreng skærper en anelse med tilføjelsen: »Og stikker af fra politiet«.

At ord og udtryk – også de kønnede af slagsen – kan betyde forskelligt fra person til person, også blandt de yngre af slagsen, er tydeligt i Sex & Samfunds aktuelle kampagne i skolernes Uge Sex-tema, der i år bærer titlen ’Lige køn leger bedst’ og skal sætte fokus på forældede forestillinger om køn. At ordet ’tudeprins’ ikke hører til de mest uskyldige, bliver to yngre drenge i videoen nu enige om. »Det er et grimt ord!«, slår den ene fast. »Det er et rigtig grimt ord«, bifalder den anden.

Men hvad så med ’drengepige’? Og hvad er en ’rigtig pige’?