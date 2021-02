Synes den nye P1-chef, at Kurt er for kedelig?

At medvirke i ’Mennesker og Medier’ på P1 er som at komme en tur på rektor Dumbledores kontor. Sådan har tidligere programchef på Radio24syv Mads Brügger beskrevet oplevelsen over for programmets tidligere vært gennem mange år Lasse Jensen.

’Mennesker og Medier’ er efter P1 Morgen og Orientering kanalens ældste program. Det mediekritiske magasin har 20 år på bagen. Kurt Strand har været vært de seneste fem.