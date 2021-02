Zoologiske haver: »Vi er slet ikke gearede til at håndtere det. Det vil være meget svært for os at administrere«

De zoologiske haver i Danmark vil hellere holde lukket end følge den plan for genåbning af udendørs kulturinstitutioner, som regeringens eksperter i den såkaldte indsatsgruppe har anbefalet.

»Det vil blive en blodrød underskudsforretning for flere af de zoologiske haver at åbne under de vilkår«, siger Helle Hegelund, der er formand for foreningen Daza, der repræsenterer de største zoologiske haver, safariparker og akvarier i Danmark .

Ifølge eksperterne kan udendørs kulturinstitutioner som zoologiske haver og forlystelsesparker åbne for publikum, hvis publikum opholder sig i det fri og ikke bliver lukket ind i indendørs faciliteter. Samtidig skal det ifølge eksperterne være et krav for at komme ind, at man kan fremvise en dugfrisk negativ coronatest.

Men ifølge Helle Hegelund vil forbuddet mod at åbne de indendørs faciliteter i de zoologisk haver betyde, at publikum vil være afskåret fra at se en del af dyrene.

»Mange af de dyr, man går ind for at besøge i en zoologisk have i øjeblikket, er de indendørs dyr. Og der vil også være en del af de udendørs dyr, som ikke er aktive udenfor i anlæggene endnu. Så oplevelsen vil være begrænset, hvis vi ikke kan åbne op under normale vilkår med de indendørs anlæg også«, siger Helle Hegelund.