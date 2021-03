6 hjerter: Klædt som en bedemand er Nick Cave rockpoeten, der som ingen anden kan rumme pandemiens voldsomme modsætninger

Man behøver ikke være profet for at forudsige en syndflod af musikudgivelser, der på den eller anden måde gør et nummer ud af at være blevet til i isolation og præget af følelser udsat for mange slags smittetryk.

Nick Cave har allerede været der med mutters alene-livealbummet ’Idiot Prayer’, indspillet i en mennesketom koncertsal. Så det kommer som noget af en overraskelse, at Nick Cave allerede er på banen igen.