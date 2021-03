Polle fra Snave klæber til Andersen

Han er egentlig vokset op i Næstved, men det var som ærkefynbo, at de fleste lærte Jens Andersen at kende. Med rollen som den ikke alt for kvikke Polle fra landsbyen Snave kørte skuespilleren direkte ind i folkesjælen på en grøn Puch Maxi i 2001 i Sonofons reklameserie om ungkarlens nye forunderlige ’mobillos’. Med et sådant eftertryk, at reklamerne året efter ligefrem blev til en vaskeægte spillefilm, ’Polle Fiction’, der trak små 300.000 danskere i biografen og solgte over 100.000 dvd’er.

At Polle derfor kom til at klæbe til Andersen, har han selv anlagt den forstående tilgang til, lod han forstå i et interview med TV 2 Øst. Polle var nu engang bagagen:

»Det er jo klart, at hvis nu jeg kiggede på det som en opgave af mange opgaver, så er det jo lidt mærkeligt, at det altid er den opgave, der skal fremhæves i forhold til alle de andre. Men jeg kan godt forstå det, i forhold til hvor eksponeret den rolle har været«, lød det i 2018, og vi beklager, hr. Andersen.

Han blev på uddannet på teatergruppen Cantabile 2’s School af Stage Art i Vordingborg i 1995 og indgik i sine første aktive år siden i en række af gruppens forestillinger. Siden har han medvirket i mere end 50 produktioner på scener landet over, fra ’Sommer i Tyrol’ på Thy Teater (1998) til Mungo Parks Reumert-prisvindende ’Gutaristerne’ (2005), hvor Jens Andersen selv mestrede strengene. Siden er det blandt andet blevet til en bærende rolle i ’Historien om den lille farbror’ på Det Kongelige Teater (2004), i to udgaver af ’Skammerens datter’ (2012 og 2013) og i ’De tre musketerer’ (2014) på Østre Gasværk Teater.

Undervejs har Jens Andersen desuden medvirket i flere DR-serier og en stribe spillefilm, hvilket i 2010 indbragte ham en Bodil-pris i 2010 som bedste mandlige birolle i Ole Bornedals ’Fri os fra det onde’. Her var han den fordrukne langturschauffør Lars, der kører en ældre kvinde ihjel, men planter falske beviser i sagen. Skurken, som vi elsker at hade, hvis det ikke var for de forsonende træk, begyndte Bodil-komiteens begrundelse: