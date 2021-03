Joy Mogensen hyrer mange nye ansatte: Vi har været alt for dårligt i stand til at hjælpe

Kulturministeriets hårdt pressede departement får nu mere end 25 procent flere ansatte.

Det oplyser kulturminister Joy Mogensen (S), efter at ministeriet har afsluttet et længere strategiarbejde, der ifølge ministeren ikke blot skal geare ministeriet til bedre at tackle presset fra coronaen, efter at mange stemmer i kulturlivet har været stærkt kritiske over for regeringens håndtering.

»Vi lægger simpelthen op til et stærkere kulturministerium. Vi vil have, at kulturen spiller en stærkere rolle i vores samfundsdiskussion«, siger Joy Mogensen.

Ministeriet vokser fra fire til seks fagkontorer, hvilket i 2021 betyder en opnormering fra 85 til 115 ansatte, som, når coronahåndteringen er ovre, siden lander på 110.

Opnormeringen finansierer ministeriet blandt andet ved at omprioritere midler internt, ligesom ansatte fra Slots- og Kulturstyrelsen flytter til departementet med deres opgaver. Cirka halvdelen af manøvren betales dog med nye penge fra Finansministeriet, oplyser Kulturministeriet.