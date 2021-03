Uden filter: H.C. Andersen var også i dårligt humør, når han skulle til tandlægen

Ilde humør! Det kan enhver komme og sige, og ilde humør er, hvad jeg er i, da jeg træder ind i den høje herskabelige bygning på Trianglen og nærmer mig elevatoren.

I sådanne gamle herskabshuse er der altid en elevator med to tunge metaldøre, som skal åbnes, før den lidt knirkende – ikke hurtigt, i hvert fald, men værdigt – bevæger sig opad til øverste etage.

Tandlægen bor altid øverst oppe i en ejendom. Jeg ved ikke hvorfor. Men det gør han. Og herinde i venteværelset er der helt anderledes: designersofaer, modelstole, diskrete malerier, nymalet, en stille duft af penge, thi tandlæger tjener penge. Jeg bliver lidt opmuntret.

Ilde humør var H.C. Andersen også i, da han 11. marts 1873 begav sig op til tandlægen dr. Voss.

»Ilde og febril; slet humør. Kørte til Voss, han trak tandroden ud, det var mærkeligt hvor lidt det smertede, savede derpå et stykke af en anden tandrod og filede på to til, derpå kom det kvælende øjeblik at tage voxaftryk af min overmund, det var nogenlunde heldigt, men jeg var da ved at kaste op«.