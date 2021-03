18 film er problematiske: Filmelskernes tv-kanal indrammer klassiske film i ny politisk og moralsk kontekst

TCM, mange filmelskeres garant for adgang til store og mindre klassikere, er nu begyndt at omgærde sine mest kontroversielle titler med onlinediskussioner.

Ifølge AP News er resultatet af TCM’s øgede bevidsthed om, hvordan film eventuelt kan krænke, serien ’Reframed Classics’, dvs. klassikere i nye indramninger. Serien består af 18 klassiske film fra 1920’erne og frem til 1960’erne, som TCM mener på den ene eller anden måde skal sættes i perspektiv, så de ikke risikerer at støde.

Serien havde premiere torsdag i denne uge med ’Borte med blæsten’ (1939), som selv ved sin premiere var kontroversiel, fordi den tilsyneladende loyalt skildrer en privilegeret sydstatsfamilie med slavehold og utvetydige sympatier for konføderationen i borgerkrigen. I en af filmens klimaktiske scener optræder endog Ku Klux Klan i en positiv birolle!

Andre film, som TCM føler behov for at indramme med en ny politisk og moralsk kontekst, er ’Pigen Holly’ (1961), hvor Mickey Rooney er Audrey Hepburns stærkt karikerede japanske overbo, den gamle musical ’Swing Time’ (1936), hvor Fred Astaire i en scene optræder i blackface, Hitchcocks elskede gyser ’Psycho’, hvor Anthony Perkins, klædt i sin afdøde moders tøj, dolker en ung kvinde ihjel i brusenichen, og hvor man angiveligt kunne frygte, at filmen sætter lighedstegn mellem at transidentitet og mental sygdom og vold.

Eliza undertrykkes

Serien kører indtil 25. marts og viser i øvrigt film som musicalen ’My Fair Lady’ (1965), hvor professor Higgins sulter blomsterpigen Eliza for at tvinge hende til at udtale ordene i det engelske sprog korrekt.

En film som ’Gæt hvem der kommer til middag’ (1967), der i sin tid blev regnet for meget progressiv, er også medtaget. I filmen er Katharine Hepburn og Spencer Tracy et midaldrende par, hvis datter har taget sin kæreste, en sort mand (Sidney Poitier), med hjem og pludselig opdager forældrene, at de ikke er helt så liberale, som de havde troet.

Andre film i serien er ’Gunga Din’, ’Forfølgeren’, ’Diligencen’, ’Årets kvinde’ og ’Sladder’.