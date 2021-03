Glem alt om håndsprit og udluftning. Denne bænk kan dræbe virus på et øjeblik

Det seneste års tid har vi brugt oceaner af tid på at gøre rent. I daginstitutioner vasker de legetøj i et væk, på skoler spritter de iPads af, i butikker lægges tøj til side i et døgn, hvis kunderne har haft det med ind i et prøverum, og i sundhedssektoren højtryksspuler de nærmest alle overflader, hver gang der har været en ny klient på besøg.

Sådan skal det være, når man vil undgå smittespredning, men i nogle tilfælde kunne det være smart med en boks, der gjorde tingene rene, uden at man behøvede bruge sprit og andre rengøringsmidler. En boks, hvor man kan lægge salmebøger, legetøj, iPads og andre ting, som ikke er særlig snavsede, men som skal desinficeres.