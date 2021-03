Måske kommer du ikke på Roskilde i år, men så kan du købe denne lampe i stedet

Der blev ingen Roskilde Festival sidste år, og endnu ved vi heller ikke, om det vil lykkes at afvikle festivalen den kommende sommer. Den verdensomspændende coronaepidemi har sat en stopper for stort set alle musikarrangementer, og hvis der ikke kommer fart i vaccinationerne, kan vi risikere, at der vil gå mange måneder, før vi igen kan gå ud og høre musik.

Hvad gør man så? Tja, man kan jo vælge at skrue op for musikken derhjemme, åbne nogle øl og hoppe rundt, som om man befandt sig på Smatten i Roskilde. Holde festivalen hjemme – med den fordel, at man ikke behøver stå i kø for at få et bad, men også uden den intensitet, som følger med, når man står mange mennesker rigtig tæt sammen, og musikken vælter ned over en.

Men kan jo også vælge at gå all in på festivaludtrykket og få den orange farve fra den store scene i Roskilde direkte ind i boligen. Til det formål kunne man overveje at investere i den lampe, som designgruppen WUM, der drives af Peter Wallbohm Olsen og Marius Øvrum, netop har lanceret. Lampen er skabt i samarbejde med museet Ragnarock i Roskilde i forbindelse med den kommende udstilling ’Smattens magi – 50 års aftryk af Roskilde Festival’.

Den orange farve og formen trækker tråde tilbage til klassiske 70’er-lamper, som man engang satte op over sofaen eller i soveværelset. I bunden af lampen er der i selve materialet udskåret konturerne af Orange Scene, og lampens aflange runde form omslutter pæren på samme måde, som teltdugen på Roskilde omslutter publikum og musikere.

Lampen bliver fremstillet på Roskildeegnen, er skabt af en designgruppe fra Roskilde og sælges på museet i Roskilde. Som sådan er der tale om et meget lokalt produkt, men lampen er interessant, fordi den er et eksempel på, hvor innovative designere kan være. Coronapandemien har fået os til at tænke på nye måder at være sammen på, men der er mange ting, vi savner fra vores gamle liv.