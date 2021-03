Ansatte på modemagasin klager over ny chefredaktør: »Vi tager fuldt ud afstand fra de udtalelser«

Ansatte på ungdomsmodemagasinet Teen Vogue har sendt et klagebrev efter ansættelsen af Alexi McCammond som ny chefredaktør.

Alexi McCammond skrev for ti år siden, da hun var teenager og gik i gymnasiet, flere tweets med racistiske og sexistiske udsagn, som mandag igen blev delt af journalist Diana Tsui på Instagram, hvor journalisten kom med sin kritik af både forlaget Condé Nast og Teen Vogue for ansættelsen, skriver The New York Times.