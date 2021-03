»Grund til ekstra optimisme«: Nu tror politikerne på festivaler til sommer

Hvis man skal tro landets partiledere, kan du med god grund holde liv i håbet om en sommer med lunkne Slots og feberdrømme i et telt fra Harald Nyborg på en af landets festivaler.

I torsdagens partilederdebat på TV 2, der markerede årsdagen for den første coronanedlukning af det danske samfund, rakte alle undtagen én (SF’s Pia Olsen Dyhr, der udtrykte håb, men for hvem det var magtpåliggende »ikke at stå og garantere noget her«) lappen i vejret på spørgsmålet om, hvorvidt de regnede med at kunne komme på festival til sommer.