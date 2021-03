Weekendavisen troede forleden, at de uproblematisk kunne skrive, at Biden har udnævnt en indianer til indenrigsminister. Dét kunne de ikke

Det slog mig pludselig forleden dag: Der er sgu da ingen, der siger ’ghetto’ i medierne længere! Det er sjældent, man kan tidsfæste sprogforandringer, og endnu sjældnere, at man kan afgøre, hvem der har været ophavsperson til en sproglig ændring. Men når det gælder udtrykket ’ghetto’s forsvinden, ud af mediebilledet i hvert fald, kan vi komme tæt på, hvad begge dele angår.

I sommeren 2019, altså for 1,5 år siden, blev den socialdemokratiske politiker Kaare Dybvad udnævnt til boligminister. Og noget af det første, han gjorde efter udnævnelsen, var at proklamere, at han fremover ikke agtede at bruge ordet ’ghetto’, fordi han ville undgå at stemple dem, der bor i sådanne områder. I stedet for ’ghetto’ ville Kaare Dybvad bruge betegnelsen ’udsatte boligområder’. Og den udskiftning har han da efter mit bedste skøn haft held til at gennemføre.

Men vi vil ikke bedste skøn, vi vil have kolde facts på bordet. Derfor har jeg optalt forekomster af ordet ’ghetto’ 17 måneder EFTER Dybvads fordømmelse af ordet, altså fra sommeren 2019 til nu, og det har jeg sammenlignet med forekomsten af artikler med ’ghetto’, 17 måneder FØR boligministeren erklærede ’ghetto’ for et sprogligt no-go. Og faktum er, at der præ-Dybvad til post-Dybvad er sket et meget statistisk signifikant fald på 32 pct. af medieartikler med ’ghetto’ i. Det kan man da kalde Dybvadeffekten!

Jeg var selv skeptisk over, om det ville lykkes Kaare Dybvad at have held med sit forehavende. Vi må jo ikke tro, at problemerne forsvinder, bare fordi vi kalder dem noget andet. Men Dybvad har sandsynligvis haft heldet med sig, fordi ’ghetto’ simpelthen er blevet for belastet et ord, og samtidig har i hvert fald Mediedanmark været klar til at skifte ’ghetto’ ud.

Så nu er ’udsatte boligområder’ blevet det neutrale udtryk, og ’ghetto’ kan man så vælge, hvis man vil tale negativt eller nedsættende om boligområderne. Og selv hvis det ikke er ens intention at nedgøre boligområderne, bliver det nu opfattet sådan.