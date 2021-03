Boris Johnson slår græske jubilæumsdrømme til jorden: Nægter at tilbagelevere oldgræske værker

Grækerne kan godt skyde en hvid pind efter at få fingrene i marmorskulpturerne ’Parthenon Marbles’, der i dag befinder sig på British Museum i London, men som de selv betragter som deres retmæssige kulturarv.

Det står klart, efter at den britiske premierminister, Boris Johnson, fredag gav et interview til den græske avis Ta Nea.

Det fortæller The Guardian.

»Jeg forstår de stærke følelser, som sagen vækker i det græske folk og premierminister Kyriakos Mitsotakis«, udtalte Boris Johnson blandt andet i interviewet, som var premierministerens første med et europæisk medie, siden han tiltrådte embedet i juli 2019. Men han gjorde det samtidig klart, at grækerne ikke skal forvente noget resultat af de stærke følelser:

»Den britiske regering har et fast og mangeårigt standpunkt angående skulpturerne, som er, at de blev lovligt anskaffet af lord Elgin under datidens love og lovligt har været ejet af British Museum siden da«.

Helt præcist handler striden altså om de såkaldte ’Parthenon Marbles’; det er en samling klassisk græske marmorskulpturer og arkitekturfragmenter fra templerne Parthenon og Erechtheion, der oprindeligt hørte til en større marmorfrise i Athen. Dele af marmorfrisen er udstillet på Akropolismuseet i Athen, men en stor andel står altså i dag på British Museum i London.

Opbakning fra George Clooney

Striden om værkerne er ikke ny. I årtier har Grækenland forgæves kæmpet for at få dem tilbage til Athen. I 2020 beskrev Grækenlands kulturminister, Lina Mendoni, den britiske diplomat, der oprindeligt skaffede skulpturerne til Storbritannien, lord Elgin, som en »serietyv, der ved hjælp af ulovlige midler skaffede sig skulpturerne«.

Grækernes ønske har sågar vundet genklang i Hollywood, hvor skuespilleren George Clooney har blandet sig i debatten. Den Oscar-belønnede Clooney kontaktede for nylig Janet Suzman, formand for The British Committee for the Reunification of the Parthenon Marbles, for at give sin opbakning til grækerne.

»Der er i sandhed mange objekter af historisk værdi, som bør returneres til deres oprindelige ejere. Der er dog ingen, som er lige så vigtige som Parthenons marmor«, er George Clooney citeret for at have skrevet i et brev.

Grækerne mener, at marmorkunsten kom til Storbritannien på ulovlig vis, da lord Elgin i begyndelsen af det 19. århundrede fjernede kunsten fra Parthenon-templet i Athen.

Da lord Elgin i 1816 gik konkurs, overtog British Museum skulpturerne.

Lord Elgin fjernede dem fra Athen i en periode, hvor osmannerne havde besat byen, og med disses tilladelse. Det er med henvisning til denne historiske omstændighed, premierminister Boris Johnson mener, at skulpturerne er »lovligt anskaffet«.

200-år for uafhængighedskrig

Den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis, har siden sin tiltrædelse i 2019 givet nyt liv til kampagnen for at hjemtage skulpturerne til Grækenland.

Blandt andet har han tilbudt briterne at udlåne forskellige museumsgenstande til museet i London i bytte for marmorskulpturerne. Håbet har været at bringe den tabte kulturarv hjem til Grækenland i 200-året for begyndelsen på den græske uafhængighedskrig med osmannerne i 1821.

»Jeg synes ikke, Storbritannien skal fortsætte med at kæmpe en tabt kamp. Med tiden vil det her blive en tabt kamp for dem. Presset vil kun blive større og større«, sagde Mitsotakis i 2019 til The Observer og refererede ved samme lejlighed til en undersøgelse, der viser, at et stort flertal i den britiske befolkning bakker op om grækernes ønske.

Også museet Louvre i Paris har dele af marmorfrisen udstillet, men valgte tidligere på året at levere noget af den tilbage til grækerne i bytte for en samling græske kunstgenstande af bronze.