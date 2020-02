Nu handler Brexit om kunst: EU kræver oldgræske værker tilbage fra briterne

I årevis har marmorskulpturer fra det gamle Athen skabt konflikt mellem Grækenland og Storbritannien. Nu bliver det et emne i handelsforhandlingerne efter Brexit.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Med til en skilsmisse hører bodelingen. Hvem får sofaen, højtalerne og køkkenmaskinen?

Sådan er det også efter Brexit.

Her er det dog er en anden type genstande, der diskuteres. Oldgræsk kunst er nemlig blevet en del af forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og Storbritannien. Det skriver The Times of London.

EU kræver, at Storbritannien afleverer Parthenon Marbles, en samling klassisk græske marmorskulpturer og arkitekturfragmenter fra templerne Parthenon og Erechtheion på Athens Akropolis. Samlingen er nu udstillet på British Museum i en fløj, der er bygget særligt til værkerne.

Striden om værkerne er ikke ny. I årtier har Grækenland forgæves kæmpet for at få dem tilbage til Athen. Grækerne mener, at marmorkunsten kom til Storbritannien på ulovlig vis, da den britiske diplomat lord Elgin i starten af det 19. århundred fjernede kunsten fra Parthenon-templet i Athen.

I EU’s udkast til forhandlingerne hedder det derfor, at briterne skal forpligte sig til at »returnere eller genoprette ulovligt fjernede kulturelle genstande til deres oprindelsesland«.

Det er briterne imidlertid uenige i. Til The Times of London insisterer British Museum på, at det var lovligt, da kunsten blev fjernet fra det græske tempel.