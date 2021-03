»Jeg kan ikke gå til min chef, når jeg er uenig med hans kone«: Udadtil havde teatret masser af succes. På de indre linjer var der ballade og uro

21. september 2019 udtalte den tidligere produktionschef på Vendsyssel Teater Michael Simonsen sig kritisk om ledelsen på det regionale teater med base i Hjørring.

»Jeg synes ikke, at Anne er holdspiller, og når vi er uenige, bakker Lars hende altid op. Situationen er gået i hårdknude. Jeg synes, at det er svært at blive hørt. Mange kolleger har det på samme måde. Jeg mener, at jeg bør stå frem og sige noget af hensyn til teatret«, sagde han til avisen Nordjyske om teatrets dramaturg og nye kunstneriske chef, Anne Middelboe Christensen, og teaterdirektør Lars Sennels.

Anne Middelboe Christensen er gift med Lars Sennels, der tillige er formand for de danske teatres brancheorganisation Dansk Teater.

Fire dage senere, 25. september, blev Michael Simonsen fyret med dags varsel efter 25 år på Vendsyssel Teater.