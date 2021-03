Klar med hjælp til kulturlivet: Minister har allerede sikret sig koncertbilletter til sommer

Kulturkompensation

Sådan lyder aftalen

Aftalepartierne er sammen med regeringen blevet enige om en kompensationspakke på i alt 290 millioner kroner.

40 millioner kroner bliver afsat til de trykte og digitale lokale ugeaviser i en begrænset periode. Det skal dække en del af de tabte annonceindtægter i perioden fra 9. december 2020 til 28. februar 2021, alt afhængig af hvor meget avisen har tabt.

200 millioner kroner bliver afsat til aktivitetspuljen. Aftaleparterne er også enige om at videreføre aktivitetspuljen med de nuværende overordnede kriterier i perioden 1. maj – 30. juni 2021. Såfremt der fortsat er restriktioner, som begrænser muligheden for at gennemføre aktiviteter, vil puljen blive forlænget til og med 31. august 2021.

50 millioner kroner bliver med aftalen fordelt til en række initativer, som er anbefalet af det såkaldte genstartsteam, der har været nedsat under Kulturministeriet. Det gælder midler til et innovationslaboratorium, en national kampagneindsats, dataindsamling om kultur- og idrætslivets brugere under covid-19 samt en række puljer, der skal sætte gang i kultur- og idrætslivet igen.

Kilde: Kulturministeriet

