Festivalerne håber. Men virologer ser ikke en sommer med normale festivaler

Mens der er lagt en plan for, hvordan museer, biblioteker, biografer, teatre og spillesteder kan åbne, er det stadig meget usikkert, hvad der skal ske med de store festivaler som NorthSide, Tinderbox, Roskilde Festival og Smukfest.

Festivalerne booker navne og planlægger som normalt, men er det overhovedet realistisk, at de kan gennemføres? Kan en festival som NorthSide i Aarhus, der finder sted fra 3. til 5. juni, få lov til at samle 35.000 mennesker, som den plejer?

Det tror Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er usandsynligt.

»Havde jeg en stor festival i begyndelsen af juni, ville jeg tænke, at chancen er meget lille for, at den kan blive gennemført«, siger han.

Fakta Sommerfestivaler Heartland ved Egeskov på Fyn planlagt til 27.-29. maj. 18.000 gæster i 2019. NorthSide i Aarhus planlagt til 3.-5. juni. 35.000 gæster i 2019. Copenhell i København planlagt til 16.-19.juni. 25.000 gæster i 2019. Tinderbox i Odense planlagt til 24.-26. juni. 45.000 gæster i 2019. Roskilde Festivalplanlagt til 26. juni-3. juli. 130.000 gæster i 2019. Smukfest i Skanderborg planlagt til 4.-8. august. 55.000 gæster i 2019.

Allan Randrup Thomsen understreger dog, at udviklingen forandrer sig så hurtigt, at det er meget svært at sige noget om på nuværende tidspunkt.

»Vi kender ikke smittesituationen, hverken med hensyn til antal eller nok så væsentligt med hensyn til varianter på det tidspunkt. Selv om smittetallene er pæne, kan der dukke varianter op, som rejser problemer«, siger han.

Hvis befolkningen ikke er færdigvaccineret – det bliver den efter planen først i slutningen af juli – satser festivalerne på, at coronapas og kviktest kan sikre, at der ikke er smittebærere blandt publikum.

Men den løsning er ikke tilstrækkelig sikker, mener Allan Randrup Thomsen.

»Jeg tror ikke, at man kan nøjes med kviktesten, for den graver ikke dybt nok. Du kan godt være inficeret og få en negativ test, og så vokser virus, så du bliver smitsom en, to eller tre dage efter testen, og så har vi problemet«, siger han.

Du kan godt være inficeret og få en negativ test, og så vokser virus Allan Randrup Thomsen, virolog

Allan Randrup Thomsens kollega Søren Riis Paludan, der er professor i virologi ved Aarhus Universitet, er lidt mere optimistisk. Han tror dog ikke, at de store musikfestivaler med titusindvis af gæster kan gennemføres på samme måde som i 2019, skriver han i en email:

»Men vi begynder alle snart at have et større ansvar for at starte en proces tilbage imod formalitet. Det vil efter min mening betyde, at 2021-festivaler kan gennemføres i en reduceret form – og man skal gå rigtig langt for, at det kan ske«.

Søren Riis Paludan vurderer, at der sidst i maj vil være så mange vaccinerede, at der er »meget lille risiko for opblussen grundet eventuel smitte på en festival«, skriver han.

Positivt med en plan

DTD Concerts, der står bag NorthSide i Aarhus og Tinderbox i Odense, der løber af stablen i henholdsvis begyndelsen og slutningen af juni, forventer at gennemføre festivalerne. Men de er frustrerede over, at de ikke kom nærmere en afklaring, da regeringen sent mandag blev enig med samtlige partier i Folketinget bortset fra Nye Borgerlige om en genåbningsplan for Danmark.

Det spørgsmål bliver først afgjort, aftalte partierne, når en hurtigtarbejdende ekspertgruppe i midten af april kommer med forslag til, hvordan større forsamlinger og arrangementer kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

»Det er positivt, at regeringen har præsenteret en mere langsigtet plan. Vi havde dog forventet, at der var kommet en tydelig afklaring af muligheden for store arrangementer og festivaler til sommer. Det havde været mere hensigtsmæssigt for både gæster, frivillige, artister, leverandører og ikke mindst for at sikre en fortsat ansvarlig planlægning«, skriver presseteamet for NorthSide og Tinderbox i en mail.

Vi havde dog forventet, at der var kommet en tydelig afklaring af muligheden for store arrangementer og festivaler til sommer Presseteamet for NorthSide og Tinderbox

De to festivaler går ud fra, at regeringen med genåbningsplanen tror på, at det kan lade sig gøre at gennemføre dem.

»Vi må antage, at regeringen havde meldt ud, hvis dette ikke var tilfældet«, skriver de.

»Vi må fortsætte planlægningen, og så må vi sætte vores lid til, at den hurtigtarbejdende ekspertgruppe tidligere end midt april kan fortælle os, hvilke forhold og restriktioner der kommer til at gøre sig gældende for afvikling af festivaler«.

Tiltro til coronapasset

Også Roskilde Festival opfatter genåbningsplanen som udtryk for, at regering og Folketing forventer, at den kan gennemføres.

»Hvis ikke, går jeg ud fra, at vi havde fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Lige nu er det forår, om lidt er det sommer, så vi er også nødt til at skrue op for tempoet i vores planlægning for at kunne nå i mål«, skriver direktør Signe Lopdrup i en mail.

Festivalen sætter sin lid til, at coronapasset, der indeholder oplysninger om vacciner, pcr-tests og kviktests, kan gøre festivalen sikker.

»Den kan give folk en grøn status og dermed mulighed for, at de kan deltage i store arrangementer«, siger Signe Lopdrup.

Vi fortsætter planlægningen ufortrødent Søren Eskildsen, Smukfest

Selv om Smukfest, der holdes i begyndelsen af august i Skanderborg, har fået coronaafbud fra et af sine hovednavne, Herbie Hancock, så ændrer den heller ikke planer.

»Vi fortsætter planlægningen ufortrødent. Viser det sig, at vaccineudrulningen ikke er afsluttet, er vi klar til at implementere det, der skal til, i form af coronapasset og supplere med kviktesten«, siger talsmand Søren Eskildsen.