Mads Nørgaard holdt sin sygdom skjult i mange år: »At få diagnosen var som at blive sparket i nyrerne, når du allerede ligger ned«

For godt 10 år siden havde Mads Nørgaard en alvorlig samtale med sin far, Jørgen Nørgaard.

»Jeg sagde: »Jeg føler mig som prins Charles. Jeg er i tvivl om, om det her nogensinde bliver til noget«. Min far hørte, hvad jeg sagde«.

De to var anden- og tredjegenerationstøjhandlere. Jørgen Nørgaard havde med stor sans for, hvad unge ville have, nærmest før, der var nogen, der omtalte sig selv som unge, gjort Nørgaard på Strøget til stedet, hvor man gik hen og købte ind, da han omdannede familiens butik Sørgemagasinet til modebutik. Her solgte han cowboybukser, miniskørter og stramme striktrøjer. Han havde skabt dansk designhistorie med sin langærmede T-shirt 101’eren, som er blevet solgt i millionvis af eksemplarer, og som stadig lanceres i nye farver og stribekombinationer.

Mads Nørgaard havde egentlig havde haft som ambition, at han ikke ville handle med tøj, og havde taget turen gennem gymnasiet og afbrudte studier i litteraturvidenskab og samfundsfag. Men selv om han forsøgte at slippe tøjet, slap det ikke ham. For hvor 1970’ernes bløde mand ikke kunne gå op i sit udseende eller sin påklædning, måtte 1980’ernes mand godt være forfængelig.