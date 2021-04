Åh, at møde sit store idol, som endda viser sig at have både privat jetfly og egen kok

Karl Ove Knausgård beslutter sig på et tidspunkt for at kontakte den tyske kunstner Anselm Kiefer. En kunstner, som forfatteren mener er en af verdens vigtigste.

Siden har han så også besluttet sig for at dele både fascinationen af og mødet med denne kunstner med os andre i form af en lille og hurtigt læst bog.

Egentlig har Knausgård allerede teaset for denne bromance mellem sig selv og Kiefer i sin (også) lille bog om Edvard Munch (’Så megen længsel på så lille en flade. En bog om Edvard Munchs billeder’) med en lille passage om et stævnemøde mellem de to i en hotelfoyer. Og jeg har med egne øjne bevidnet de to langbenede og gråsprængte alfahanner ved en fernisering på en udstilling med Kiefer i en københavnsk kunsthal for nogle år siden, hvor Knausgård var til stede.

Jeg tænkte dengang, at de to bare var venner, men forstår efter endt læsning, at så simpelt er det ikke.

Og når jeg skriver det her, tænker jeg: Og hvad så? Er det ikke lidt celebrity gossip-agtigt overhovedet at grave rundt i, hvorfor to kunstnere hænger ud?