»Djævledyrkende ondskab«: Nike sætter en stopper for sko med menneskeblod

De indeholder en dråbe blod, blev udsolgt på mindre end et minut, og den kristenkonservative højrefløj kaldte dem for djævledyrkende ondskab.

Nu har en dommer i USA stoppet distributionen af rapperen Lil Nas X’ kontroversielle satansko, efter at Nike sagsøgte producenten for at have krænket firmaets varemærke.

Skoen, som er dekoreret med et pentagram og indeholder en dråbe menneskeblod i sålen, er en modificeret udgave af Nike-modellen Air Max 97 og er fremstillet af det New York-baserede kunstnerkollektiv MSHCF for at promovere Lil Nas X’ seneste single, ’Montero (Call me by your name)’.

Nike meldte ud, at de ikke havde noget med samarbejdet at gøre, og sagsøgte MSCHF for blandt andet at have »materielt ændret« skoene og for uden Nikes tilladelse »at vise et satanistisk tema«.

MSCHF’s advokater forsvarede skoen, som blev fremstillet i 666 par, for ikke at være almindelige sneakers, men derimod »individuelt nummererede kunstværker, som blev solgt til samlere for 1.018 dollars stykket (ca. 6.400 kroner)«, skriver The Hollywood Reporter.

Dommeren i New York tog Nikes parti og udstedte en »midlertidig tilbageholdelsesordre«, så skoen ikke længere kan sendes ud til køberne.

Politisk statement

Men ifølge MSCHF er Nike og dommeren for sent ude. I en meddelelse sendt ud via deres advokater forklarer MSCHF, at 665 par allerede er sendt til køberne.

En køber fortalte til BBC, at eBay havde fjernet hans opslag, da han forsøgte at sælge skoene videre på auktionssitet, mens en anden køber så skoene som et politisk statement.

»Jeg vil gerne støtte en sort homoseksuel mand, som forsøger at vise et andet narrativ i et land med en kristen majoritet, og som i øjeblikket har en masse problemer med sorte mennesker. Hvilken bedre måde er der at gøre det på end at købe sko, som den her person har været med til at lave«, sagde Joseph Rasch til BBC.

På Twitter beklagede Lil Nas X, at han ikke får mulighed for at sende det sidste par, som blev udlovet i en konkurrence:

»Jeg synes, det er fucked up, at de har så meget magt, at de kan få en sko cancelled. Ytringsfriheden er røget ud ad vinduet. Men det kommer snart til at ændre sig«.

Lil Nas X’ single ’Montero’ fejrer rapperens homoseksualitet og beskriver begæret mellem to mænd. I musikvideoen glider Lil Nas X ned i helvedet på en stripperstang og twerker på Satans skød, hvilket ikke ligefrem har været med til at dulme nerverne hos de kristenkonservative amerikanere.

Balladen fik The Guardian til at udnævne Lil Nas X som »planetens mest kontroversielle popstjerne«, men det har tilsyneladende ikke bekymret hans fans.

I påsken strøg ’Montero’ direkte til tops på den prestigefulde amerikanske Billboard Hot 100-liste.

Sidste gang Lil Nas X indtog den plads var med hans debutsingle, ’Old Town Road’, som via en viral kampagne på TikTok blev et globalt hit og beholdt førstepladsen i 19 uger.