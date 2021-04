Sharon Stone komplicerer nu historien om den berømte blottelse i ’Iskoldt begær’. Det er interessant læsning

Under optagelserne til filmen ’Iskoldt begær’ blev en af producerne ved med at kalde Sharon Stone for Karen. Hun var som 32-årig ved at blive for gammel til den branche, hun endnu ikke for alvor var slået igennem i. Hun var ingen stor berømthed ligesom Michael Douglas, og samme producer lod hende vide, at hun kun havde fået jobbet, fordi flere andre havde takket nej.

I dag står ’Iskoldt begær’ tilbage som en af filmhistoriens berømte erotiske psykothrillere, ikke mindst på grund af Sharon Stones præstation i rollen som den farlig-smukke mordmistænkte forfatter Catherine Tramell, og selv næsten 30 år efter premieren genkalder vi os nemt afhøringsscenen:

Hun sidder med sine lange modelben krydset under den korte kridhvide kjole og afvæbner uforfærdet fem politifolks spørgsmål, hun opnår total kontrol, da hun forførerisk lader de bare ben skifte stilling og langsomt adskiller dem.

»Have you ever fucked on cocaine, Nick«, spørger hun henvendt til efterforskeren Nick Curran (Michael Douglas).

Så i et splitsekund lader hun sit køn blotte.