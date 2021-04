Nekrolog: Han skød med kometfart lige op i ballettens stjernehimmel – og sorte huller

Det er en tragisk sag med den exceptionelle engelske koreograf Liam Scarlett, der i fredags døde i sit hjem i Ipswich kun 35 år gammel. Dødsårsagen er endnu ikke oplyst, men et stort gisp synes at gå gennem den internationale balletverden. Tabet af det kometagtige stortalent, hvis karriere det seneste år tog et drastisk dyk, er i mere end en forstand en trist historie.

Dagen forinden havde Det Kongelige Teater opsagt samarbejdet med Scarlett, der skulle have opsat sin helaftensballet ’Frankenstein’ med Den Kongelige Ballet – efter hans suveræne pletskud med ’Spar Dame’ i København i 2018 var der lagt op til et absolut højdepunkt i den kommende sæson. Årsagen til bruddet var ifølge pressemeddelelsen hans »krænkende adfærd« under prøveforløb i 2018-19, der åbenbart først nu er blevet endelig afdækket internt.

Forud havde en anden krænkelsessag hængt over hovedet på Scarlett, hvis succeskurve ellers, siden han startede som huskoreograf ved Royal Ballet i 2012, ikke havde bestilt andet end at gå stejlt opad. Et koreograftalent af de sjældne, som der var rift om internationalt, lige fra New York City Ballet og San Francisco Ballet til Den Norske Nationalballet og Royal New Zealand Ballet.

Men i 2019 blev han midlertidigt suspenderet fra sin faste base på Royal Ballet pga. det, Royal Ballet School kaldte »upassende adfærd« over for ældre elever. Selv om en uafhængig undersøgelse kom frem til, at der ikke var noget at gå videre med, valgte man at sige hans kontrakt op og tage hans ballet af plakaten.

Det samme gjorde en anden nær samarbejdspartner, australske Queensland Ballet (hvis egen interne undersøgelse dog heller ikke kunne påvise noget upassende).