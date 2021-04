Se anbefalingerne: Så mange må vi være ved EM i fodbold, koncerter, loppemarkeder, konferencer og dyrskuer

En ekspertgruppe under Kulturministeriet og Erhvervsministeriet har fredag afgivet en række anbefalinger til, hvordan genåbningen kan foregå for festivaler, sportskampe, koncerter, messer, dyrskuer, motionsløb og andre arrangementer, hvor mange mennesker er sammen ad gangen.

For de fire kampe i København under juni måneds EM-slutrunde i herrefodbold foreslår eksperterne, at tilskuertallet »såfremt der er ønske om at tillade flere tilskuere« kan øges fra et udgangspunkt på 11.000-12.000 til cirka 15.900 tilskuere i Parken. Måske flere.

»Baseret på de løbende dynamiske vurderinger af ovenstående faktorer, herunder den epidemiologiske situation, status for vaccineprogrammet, konkrete erfaringer med ordningerne både af praktisk karakter og erfaring i forhold til smittespredning mv., er det herudover ekspertgruppens vurdering, at der senere kan ses på muligheden for at der kan være flere tilskuere«, hedder det i den tekniske rapport.