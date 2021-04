Overblik: Her er alle Oscar-vinderne

Der blev skrevet dansk filmhistorie natten til mandag dansk tid, da ’Druk’ som den bare fjerde danske film modtog prisen for Bedste Internationale Film ved den 93. udgave af oscaruddelingen.

’Nomadland’ fik tildelt hovedprisen for Bedste Film.

Her kan du få et overblik over, hvordan priserne fordelte sig ved oscaruddelingen 2021:

Bedste Film: ’Nomadland’.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Den amerikanske film fra 2020 var nomineret til seks Oscar-statuetter. Den er skrevet, klippet, produceret og instrueret af Chloé Zhao.

Bedste Kvindelige Hovedrolle: Frances McDormand for ’Nomadland’.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

McDormand skrev sig ind i historiebøgerne og overhalede Meryl Streep, da hun i nat vandt sin tredje Oscar for bedste hovedrolle for sin præstation i ’Nomadland’.

Bedste Mandlige Hovedrolle: Anthony Hopkins for ’The Father’.

Foto: zz/re/westcom/star Max/ipx/Ritzau Scanpix

Den 83-årige Anthony Hopkins er nu den ældste skuespiller nogensinde, der har modtaget en Oscar. Den fik han for sin rolle som en demensramt mand i filem ‘The Father’. I 1991 fik han statuetten for sin rolle i ’The Silence of the Lambs’.

Bedste Kvindelige Birolle: Yuh-Jung Youn for ’Minari’.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Yuh-Jung Youn (th.) vandt i nat sin første Oscar i filmen Minari, der var nomineret i seks kategorier. Hun er den første fra Sydkorea til at vinde en Oscar i en af skuespilkategorierne.

Bedste Mandlige Birolle: Daniel Kaluuya for ’Judas and the Black Messiah’.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Han havde vundet samtlige priser op til aftenens hovedpris: Golden Globes, Critics’ Choice, SAG og BAFTA. Derfor var der ikke rigtig nogen tvivl. Kaluuya modtog statuetten for sin rolle som den autentiske aktivist Fred Hampton i ’Juas and the Black Messiah’.

Bedste Instruktør: Chloé Zhao for ’Nomadland’

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Chloé Zhaos film Nomadland blev aftenens helt store vinder, da filmen løb med tre af de såkaldte store fem, som er bedste film, kvindelige hovedrolle, mandlige hovedroller, instruktør og manuskript.

Bedste Internationale Film: ’Druk’.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Thomas Vinterbergs ’Druk’ vandt Bedste Internationale Film, som mange herhjemme havde håbet. Filmen var bookmaker-favorit og havde gjort rent bord ved European Film Awards og BAFTA-awards. Det er femte gang en dansk film snupper prisen i kategorien, og det er Thomas Vinterbergs første Oscar.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hjemme i Danmark sad castet og fulgte spændte med, da prisen skulle overrækkes. Thomas Vinterberg og hans hustru var de eneste, der var med til selve Oscar-uddelingen i Los Angeles.

Bedste Originale Manuskript: ’Promising Young Woman’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Promising Young Woman vandt Writers Guild of America-prisen, og i nat blev det også til en sejr for det provokerende manuskript.

Bedste Filmatisering: ’The Father’.

Foto: Lewis Joly/Ritzau Scanpix

Filmen vandt BAFTA’en, og Oscar-uddelingen valgte at følge trop med en statuette.

Bedste Dokumentarfilm: ’My Octopus Teacher’

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Filmen vandt bedste dokumentar hos BAFTA, PGA (producernes forbund og senest ACE (filmklippernes forbund) for sin fortælling om en mand, der skaber et usædvanligt bånd til en blæksprutte i Sydafrika.

Bedste Korte Dokumentar: ’Colette’.

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Bedste Kortfilm: ’Two Distant Strangers’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Bedste Animationsfilm: ’Soul’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Bedste Korte Animationsfilm: ’If Anything Happens I Love You’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Bedste Fotografering: ’Mank’.

Foto: Pool/Ritzau Scanpix

Bedste Klipning: ’Sound of Metal’

Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Bedste Kostumer: ’Ma Rainey’s Black Bottom’.