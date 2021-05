Marx Brothers går igen i københavnsk kunsthal

Både på museer og blandt publikum er anerkendelsen kommet sent til videokunsten. Især i Danmark. Måske var den endda kommet endnu senere – eller slet ikke – hvis ikke Nikolaj Kunsthal gennem 40 år havde slået et slag for en særlig kunstnerisk udtryksform, bl.a. gennem de årligt tilbagevendende Fokus-festivaler for international videokunst.

I modsætning til hvad mange tror, dækker denne kunst, der blot er lidt yngre end tv-mediet, ikke kun over avantgardistiske eksperimentalfilm for et publikum, der ikke engang er stort nok til at fylde en dagligstue. Med videokunst er der tale om helt andre måder at engagere et publikum på end dem, som den fortællende film gør brug af. Og så er disse frie ’forestillinger’ mere kunst end film, hvormed ikke sagt, at betydelige film ikke kan gøre krav på at være kunstværker.