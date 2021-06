Tøfting underholder, og Laudrup er trådt i karakter: EM-dækningen er den folkefest, vi har savnet

Efter en lang og udmarvende sæson med et endeløst, dødt hav af kampe, der forekom betydningsløse og uden intensitet på grund af de manglende tilskuere, var lysten til endnu mere tv-fodbold til at overskue for et par uger siden.

Men det er bare at lukke den evigt protesterende kæft med endnu et solmodnet jordbær og så ellers bare bøje nakken, så klaphatten ryger i gulvet af begejstring for dette EM og ikke mindst tv-dækningen af det. En overraskende og fuldtonet sommerfest, som det må være på tide at gøre en slags midtvejsstatus over.