Stort spilfirma bekræfter: Drageforvandlende gnom ER transkønnet

Spillere af det populære computerspil ’World of Warcraft’ har i mange år spekuleret over, om den drageforvandlende gnom Chromie er transkønnet.

For når karakteren var i gnomform, blev hun tiltalt i hunkøn – men i drageform var den i hankøn.

Nu har fansene endelig fået afklaring.

Ud over at være det største multiplayer-online-rollespil er ’World of Warcraft’ også et enormt univers, hvor hver en karakter og hvert et sted har en historie. Det betyder, at der jævnligt udkommer (ægte) bøger, hvor man kan gå i dybden og læse om sine yndlingskarakterer, våben eller steder.