Skuffet anmelder: Jeg har set udstillingen to gange, og begge gange sivede mit fokus fra mig som sand fra en sæk

Det er ikke, fordi jeg er rigtig overrasket, da en lille mobile med noget, som ligner en gulerod, en citron, en tomat, et løg med en mekanisk lyd, sænkes halvvejs ned fra loftet mod det runde puffede liggemøbel, som står midt i rummet.

Det er meget Laure Prouvostsk at animere de ellers helt almene ting omkring os – grøntsager f.eks. – og give dem et legende liv, der peger på den paradisiske relation mellem os og det frodige potentiale af erotisk overflod, som vi befinder os midt i her på planeten Jorden.

Og det, på trods af at videoinstallationen, som de svævende grøntsager er en del af, mestendels foregår oppe i skyerne, et parallelt sted langt fra Jorden. Her er der pause fra det jordiske paradis, som med de sidste mange måneders undtagelsestilstand har afsløret, at ideen om et jordisk paradis i det hele taget undergår en lang række redefineringer blandt andet qua den koloniale racisme, sexismen (#MeToo) og transfobien, for bare at nævne lidt af det, som slanger sig rundt i og forurener Edens Have.