Lækker bog om kunstneren bag 'Grubleren': Det er svedigt. Det er fedt. Det er genialt

»Rodin sagde selv engang, at han måtte tale i et år for at gentage ét af sine værker med ord«, skriver Rainer Maria Rilke (1875-1926) i sin mildt sagt fanagtige tekst om Auguste Rodin fra 1913, lækkert oversat af Karsten Sand Iversen og indbundet i lige så lækkert gipshvidt bogdesign.

Den tager ikke et år at læse.

Lidt senere siger Rilke, at det er vidunderligt at gå »den lange, lange vej rundt« om en skulptur, og til det vil jeg sige: Hørt! Når jeg underviser kommende kunstkritikere i kritikkens væren og væsen, siger jeg altid: Gå den lange vej gennem udstillingen.