Hollywood-skuespiller melder sig ind i Kreml-venligt parti

Hollywood-stjernen Steven Seagal, der er kendt som Putin-fan, har nu meldt sig ind i et Kreml-venligt parti, der går under navnet Kun Rusland – Patrioter – For Sandheden.

Partiet blev dannet tidligere på året som en fusion af tre venstreorienterede partier, der alle støtter Putin.

I forbindelse med at Seagal fik sit medlemskort, foreslog den 69-årige skuespiller, som mange nok vil huske for hårdtslående roller i for eksempel ’Kapring på åbent hav’, hårde tiltag mod virksomheder, der forbryder sig mod miljøet.

»Hvis vi ikke er i stand til at arrestere folk, men blot giver bøder, vil de sandsynligvis blot tjene flere penge på produktionen af de ting, der forurener miljøet«, sagde Seagal i sin tale.

Steven Seagal fik russisk statsborgerskab i 2016. Han har desuden statsborgerskab i USA og Serbien.

Foruden at være skuespiller, have 7. dan i aikido, være anklaget i en række sager om seksuel chikane og nu aktiv i russisk politik er Steven Seagal også musiker. Da han aflagde besøg i København i februar 2007, var det da også for at give koncert som bluesguitarist i Pumpehuset.

Når han rejser ud nu, sker det som repræsentant for Rusland. Som da han i maj besøgte Venezuela og overrakte præsident Maduro et samuraisværd.

Foto: Jacob Ehrbahn Koncert med skuespilleren og musikeren Steven Seagal i Pumpehuset i København 2007.