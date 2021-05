Koncertarrangør hæver prisen til skyhøjt niveau, hvis du ikke er vaccineret

Hvis du er vaccineret, koster en koncertbillet 110 kroner. Hvis ikke, koster den 6.100 kroner.

En koncertarrangør i Florida har fundet på en kreativ vej til at opfordre musikglade koncertgængere til at blive vaccineret: at sælge billetter til overpris.

Billetpriserne på det lille spillested VFW POST 39 i byen Saint Petersburg, den femtestørste by i delstaten Florida, er nemlig til den absolut høje side. Hele 999,99 dollars (cirka 6.100 danske kroner) for én billet med de amerikanske punkbands Teenage Bottlerocket, MakeWar og Rutterkin.

Men hvis der kan fremvises gyldigt vaccinepas, får man en rabat, som det er svært at stå for. En rabat på 5.555 procent, hvilket får koncertbilletten til at ramme et mere overskueligt beløb: 110 kroner (18 dollars), oplyses det på Facebook.

»Hvis du ikke er interesseret i vaccinerabatten, koster en billet 999,99 dollars«, står der.

Hvor der også står, at »alle er berettiget til en vaccine« i USA, hvilket også er grunden til, at man kan have en sådan praksis, fortæller koncertarrangøren Paul Williams til ABC News.

»Jeg vil gerne have de ubeslutsomme til at tage en beslutning. Jeg vil have de unge, som vil til vores koncerter, til at få deres vaccineskud. Men hvis du køber en billet til fuld pris, så vil du blive behandlet som alle andre«, siger Paul Williams.

Ifølge ABC News er der sat 254 billetter til salg, og der er endnu ikke solgt en eneste af de dyre. Punkkoncerten i Florida foregår 26. juni.

Tidligere på ugen nåede USA en vaccinemilepæl, da over halvdelen af alle voksne er fuldt vaccineret mod corona. Alligevel siger næsten 1 ud af 4 amerikanere, at de ikke er villige til at få nogen af coronavaccinerne, skriver ABC News/Washington Post i en artikel.

Det har fået flere til at lave lignende kampagner for at få den amerikanske befolkning til at lade sig vaccinere. Især en kampagne, der blev kaldt ’Et skud og en øl’, hvor man fik en gratis øl, hvis man blev vaccineret, havde stor succes i maj i delstaten New Jersey. Naturligvis skulle man være over 21 år.

Noget tilsvarende gjorde kageproducenten Krispy Kreme, som i stedet for øl uddelte gratis doughnuts.