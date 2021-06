5 hjerter: Forbered dig på en af de mest utrolige historier, som er skrevet for børn i lange tider!

Forbered dig på en af de mest utrolige historier, som er skrevet for børn i lange tider! Og så er den sand. Næsten, for det kan godt være, at indpakningen er lidt alternativ – for ikke at sige meget alternativ – men den grundlæggende besked i ’Fønix’ er klar som midsommernatten: Vi skal leve og ånde gennem hjertet.

Det hele begynder med et kæmpemæssigt brag midt i fysiktimen. Det er pigen Anna på cirka 12 år, der har nørdet sig til en opskrift på krudt på YouTube. Den fortæller hun videre, og så pludselig står der en habitklædt barfodet dreng på gulvet. Han ser på Anna og fortæller hende, at han kommer fra ’det mørke stof’, og at hun er den, han skal møde. Han har en plastikpose fra Føtex i hånden, så det bliver hans navn. Næsten.