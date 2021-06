»Jeg var en internettrold«: Fotomodel undskylder på det dybeste sin opførsel

Modellen og influenceren Chrissy Teigen undskylder i et opslag for at i flere år at have mobbet andre kendte på internettet – og bryder månedlang internetstilhed som følge af en massiv kritik på sociale medier. Det skriver CNN.

Mandag skrev hun et opslag på den blog, hun har på hjemmesiden Medium, hvor hun reflekterede over den opførsel, hun har haft på sociale medier gennem årene.

»Jeg ved, at jeg har været stille, og gud ved, at I ikke ønsker at høre om mig, men I skal vide, at jeg har siddet i et hul af velfortjent global straf. Den ultimative ’sid her og tænk over, hvad du har gjort’. Ikke en dag, ikke et eneste øjeblik er gået, hvor jeg ikke har mærket tyngden af anger over de, ting jeg har sagt«, skriver Chrissy Teigen.

»Jeg var en internettrold, og for det undskylder jeg på det dybeste«, skriver hun og fortæller også, at det skyldtes hendes egen usikkerhed.

Chrissy Teigen, der har 35 millioner følgere på Instagram, har siden midten af maj i år været helt stille på sociale medier.

Trusler og seksualisering af børn

I forrige måned udkom en artikel på The Daily Beast, hvor model og mediepersonlighed Courtney Stodden, som identificerer sig som ikkebinær, fortalte, hvordan Chrissy Teigen skrev »modbydelige« ting til og om Stodden på sociale medier, efter at modellen i 2011 blev gift med skuespiller Doug Hutchison.

Blandt andet fortalte Courtney Stodden, at Teigen havde skrevet, at de »skulle begå selvmord«, og at Teigen »glædede sig til, at jeg døde«.

Umiddelbart efter Courtney Stoddens beskyldning undskyldte Chrissy Teigen på Twitter, hvorefter hendes internetstilhed begyndte.

Siden interviewet med Courtney Stodden er der dukket flere gamle tweets fra Chrissy Teigen op, som har medført kritik – blandt andet for at seksualisere børn.

»Jeg har lige set en baby, der lignede en pornostjerner«, skrev Teigen blandt andet i 2009.

Også de tweets tager hun afstand fra i opslaget på Medium.

»Når jeg kigger på dem og forstår den skade, de har forvoldt, bliver jeg nødt til at stoppe op og tænke: Hvordan kunne jeg gøre det?«, skriver hun i opslaget om de tweets, der er kommet frem.