Hypet Meghan og Harry-interview, der sendes i nat, er som bonus-afsnit af 'The Crown'

Det er selveste Oprah Winfrey, der er det nærmeste, man i USA kommer på en royal figur, som i nat dansk tid interviewer hertugen og hertuginden af Sussex, bedre kendt som blot prins Harry og Meghan.

Winfrey er kendt for at være eminent til at lokke hemmeligheder og tårer ud af berømtheder som Michael Jackson og Tom Cruise, og nu står den britiske prins og hans amerikanske skuespiller-hustru altså for tur, når CBS sender et to timer langt interview med parret.

New York Times har kaldt det »et af de mest ventede og mest hypede tv-interviews i nyere tid«.