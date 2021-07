Kvinder har brudt endnu et glasloft. Det plejer at være en anledning til at fejre, men her er tale om en bedrift med en bitter eftersmag. For første gang er der nemlig kvinder med på en verdensrangliste over ytringsfrihedens værste fjender.

Listen er lavet af ytringsfrihedsorganisationen Reporters Without Borders, der i 20 år har samlet et galleri af de verdensledere, der med størst iver slår ned på friheden til at sige, hvad man mener.