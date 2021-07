Boghandlere i Ungarn får bøde for ikke at advare mod bog med regnbuefamilie

I en ny billedbog sidder to fuldskæggede fædre og læser godnathistorie for deres frække unge.

Det er en kontroversiel scene for den ungarske regering, der for tiden får røfler af det internationale samfund for ny, homofobisk lovgivning, der forbyder formidling af indhold, der vurderes at fremme homoseksualitet, til børn under 18 år.

Også i privaten skal børn åbenbart skærmes mod den slags.

I hvert fald har børnebogen ’Sengetid’, der i tegninger og tekst skildrer en hverdag fra morgen til aften fra et barns perspektiv, fået regeringen til at reagere prompte og udstede en bøde på 600 euro til boghandlerkæden Líra Könyv, der sælger den, fordi man ikke har sørget for at advare om, at bogen indeholder regnbuefamilier.

Forfatteren bag bogen er amerikanske Lawrence Schimel, og illustratoren er Elīna Brasliņa. Til Reuters har Schimel udtalt, at han anser den ungarske regerings reaktion som en del af et nøje koordineret angreb, der skal skabe frygt for overhovedet at tale om regnbuefamilier i Ungarn.

Og han har planer om skrive flere bøger om familier med to fædre, to mødre, tre mødre og en far osv. - »bøger, der respekterer børns intelligens og viser dem en stor, kompleks verden på en sjov og tilgængelig måde«

Den ungarske boghandlerkæde Líra Könyv meddeler ifølge The Guardian, at den nu vil sætte et advarselsskilt op i butikkerne, så kunderne tydeligt bliver informeret om, at her sælges bøger med utraditionelt indhold.

Tidligere i år varslede Ungarns regering sin nye, stramme kurs, da den krævede, at en eventyrsamling med LBGT-temaer skulle have en tydelig deklaration, der kunne advare om »opførsel, der strider mod traditionelle kønsroller«.

Den ny lov, der trådte i kraft torsdag 8. juli, forventes at resultere i, at en række klassikere – fra Ovid til Thomas Mann – ikke længere kan indgå i skolernes pensum, da de heller ikke holder sig inden for den normalitet, som den ungarske regering har defineret.