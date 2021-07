Hold dig fra disse tre emojis, når du sender beskeder

Bruger du emojis i dine tekstbeskeder, er du ganske enkelt både venligere, sjovere og sejere end de mennesker, der ikke gør.

I hvert fald hvis du spørger emojibrugerne selv.

Det viser en ny undersøgelse, som Adobe har udarbejdet i anledning af World Emoji Day 17. juli.

Undersøgelsen, der tager udgangspunkt i svar fra 7.000 emojibrugere i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Japan, Australien og Sydkorea, fortæller os blandt andet, at 88 procent af emojibrugerne er mere tilbøjelige til at have indføling med en tekstsamtalepartner, hvis vedkommende ledsager sine beskeder med de små illustrative smileyer.

Samtidig mener 67 procent ganske enkelt, at folk, der benytter sig af emojis, er venligere, sjovere og sejere end dem, der ikke gør.

Undersøgelsen viser desuden, at 90 procent af emojibrugerne har nemmere ved at udtrykke sig med emojis end uden.

Derudover svarer 73 procent, at de små billeder gør det nemmere hurtigt at udveksle ideer i arbejdssammenhænge, og 51 procent er ligefrem mere trygge ved at udtrykke følelser gennem emojis end ved en samtale ansigt til ansigt.

Emojiflirtens no-go

Adobe har også bedt de adspurgte forholde sig til mere specifikke områder af deres egen og andres brug af emojis. Blandt andet hvordan de helst ser emojierne brugt i en flirt.

Måske ikke så overraskende er de små blodrøde hjerter populære midler i den virtuelle kurtiseringskunst – især hvis de optræder i kombination med en smiley.

Mindre populære er imidlertid emojiernes fallossymbol nummer 1 (auberginen), den popo-lignende fersken samt den såkaldte P-smiley (en smiley, der rækker tunge).

De tre mest populære emojis blandt de adspurgte er ’griner-så-meget-at-jeg-græder’-emojien, ’thumbs up’ og den røde hjerteemoji.