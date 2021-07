Ghita Nørby på højskole: »Jeg er pludselig blevet ramt af en stor sorg og møder en mærkelig kulde og et had«

Ghita Nørby kan underholde med oplæsning. Ikke mindst af H. C. Andersen-eventyr. Og hun kan berette, hvor meget det ærgrer hende, at Charlottenlund Travbane forfalder, og at vi i det hele taget ikke sætter pris på ting, som har betydet noget for mange mennesker, og som nu bukker under for udviklingen.

Men hun kan også benytte lejligheden ved en optræden på Liselund Højskole til at fortælle, hvordan det føles at komme endnu en tur gennem mediemaskinen.

Efter at have læst forskellige, gamle, danske sange, bekendtgjorde den 86-årige skuespiller, at hun ikke bærer sin byrde med smil.

Det skriver Sjællandske.

»Det kan jeg ikke leve op til. Ikke i øjeblikket i hvert fald. Jeg er pludselig blevet ramt af en stor sorg og møder en mærkelig kulde og et had. Jeg har faktisk været kørt sammen og forsvundet. På et halvt sekund blev jeg gjort til et væmmeligt menneske«, sagde Ghita Nørby til de vel omkring 75 tilhørere ved arrangementet på højskolen.

Det var det seneste tv-interview på TV 2, der kørte af sporet, da Ghita Nørby ikke brød sig om spørgsmålene - og sagde det.