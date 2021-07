Er Ghita Nørby virkelig hævet over evnen til at have minder?

Ghita Nørby var mandag i ’Go’ aften Live’ og spillede nok en gang rollen som ’fars taktløse tante’, der er blevet gammel nok til at skide dine idiotiske spørgsmål et stykke. Det kan undre, at medierne bliver ved med at invitere hende – men det ér jo underholdende.