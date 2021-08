Weird Whales kalder 12-årige Benyamin Ahmed de samlekort af små, pixelerede hvaler, som han sælger på nettet.

Hen over sommeren er de blevet så stort et hit, at han i alt har solgt for svarende til 2,5 millioner kroner.

I en artikel i The Guardian forklarer Benyamin Ahmeds far, Imran Ahmed, der er softwareudvikler, at han søn har lavet en slags »digitale Pokémon-kort«, som folk samler på, ikke så meget for det kunstneriske udtryk, men for at være med på en bølge.