DR svarer på kritik: »Det er da bestemt ikke rart at se på, men sådan er virkeligheden jo«

To veninder knipser nøgenbilleder af hinanden, knepper med en strap-on-dildo og sælger brugte trusser til 250 kroner stykket i DR 3’s nyeste bud i rækken af dokumentarserier om unge kvinder, der afsøger grænser og bryder med normen for kvindelig seksualitet.

Men ’Våde veninder’ bliver sablet ned af anmeldere i blandt andet Information, Berlingske og Politiken, der kritiserer DR 3 for at udstille de to veninder Natascha og Sasha, som tjener penge på at producere pornografisk indhold til det omdiskuterede sociale medie OnlyFans.